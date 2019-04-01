"Мусорные тарифы": платить "с метров" оказалось и невыгодно, и несправедливо

Россияне уже заплатили по первым платежкам, где стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) рассчитана по новым тарифам. В зависимости от региона семейные расходы на эту услугу различаются в десятки раз, посчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их версии, средняя плата по стране на семью из трех человек составила 3677 рублей в год. Минимальная - 135 рублей, максимальная - 9186 рублей, пишет "Российская газета" .

Многие регионы начали вводить льготы, чтобы снизить нагрузку на семейные кошельки и без того не туго набитые. Параллельно развернулась дискуссия, как правильно рассчитывать тарифы - по числу зарегистрированных жильцов или по количеству квадратных метров.

Свои и федеральные

На Дальнем Востоке льготные тарифы ввели в двух регионах - Сахалинской и Амурской областях. Скидки на Сахалине получили ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) и дети войны. Они будут платить не по четыре, а по одному рублю за кв. метр, а малоимущие - до двух рублей. Льгота также распространяется на инвалидов, многодетные и студенческие семьи, ветеранов боевых действий. "Новой льготой смогут воспользоваться около 80 тысяч человек", - рассказал "РГ" врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По его словам, люди могут претендовать еще на компенсацию, если платежи по всем коммунальным услугам более 15 процентов от дохода семьи в месяц. Это, кстати, касается всех российских регионов. Различается только процент, который дает право на льготу. Чаще всего это 22 процента.

На вывоз мусора действуют те же федеральные льготы и субсидии, что и на остальные коммунальные услуги, пояснила исполнительный директор Национального центра общественного контроля "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева. Среди них и субсидия для тех, у кого низкий доход. Она позволяет вернуть часть денег. Также есть федеральная льгота, которая предоставляется на общий платеж, включая вывоз мусора. Ее размер - 50 процентов от суммы платежа. Люди изначально платят только ее часть.

Расширение льгот

Но вернемся к региональным льготам. Многие из них вступают в силу с 1 апреля. А в Амурской области стартует и сама "мусорная реформа". Здесь помимо старых появится и новая категория льготников: многодетные семьи, педагоги и медработники, вышедшие на пенсию. Право на скидку получат жильцы благоустроенных многоквартирных и частных домов, где нет печного отопления.

В Оренбуржье утвердили льготы для многодетных семей, для детей войны и тружеников тыла. Речь идет о 100-процентной компенсации расходов за вывоз мусора. На такую компенсацию в Омской области имеют право Герои Советского Союза и РФ, полные кавалеры ордена Славы, награжденные золотой медалью "За особые заслуги перед Омской областью", почетные граждане региона.

Собираются ввести льготы для некоторых категорий граждан и в Саратовской области. Среди них ветераны и инвалиды ВОВ и боевых действий, почетных граждан региона. Размер скидки составит 50 процентов.

Думают о льготах и в Ленинградской области. Они коснутся ветеранов труда, военной службы, селян, пенсионеров и многодетных семей. На днях и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил снизить платежи, предоставив льготы.

В одинаковых по площади квартирах могут жить три и пять человек. А платят за мусор семьи одинаково. Более справедлив расчет тарифа по числу жильцов

Искусство счета

Льготы, безусловно, дело хорошее. Но почему так различаются тарифы по регионам? Этот вопрос чаще всего задают наши читатели. Давайте разберемся.

Проблема состоит в дифференциации тарифов, поясняют эксперты. Один регион может установить несколько тарифных зон. Также различаются платежи жителей многоквартирных и частных домов.

Зависят тарифы и от масштабов мусорной реформы. С ними связывает возможные высокие тарифы в регионе эколог и бывший начальник департамента государственного экологического контроля администрации Ленобласти Сергей Грибалев. "Известно, - уточняет он, - что региональный оператор будет ставить станции по переработке отходов, а в Гатчине хотят строить мусороперерабатывающий завод. На это нужны деньги". На новые правила регион полностью перейдет к ноябрю.

Но даже при самых грандиозных планах, как в любом деле, важен тщательный расчет. Это наглядно продемонстрировал Дагестан, у которого по версии FinExpertiza третий в стране самый минимальный платеж - 1170 рублей в год на семью из трех человек (первые два в регионах, еще не включившихся в реформу). За счет чего добились такой цены?

Как рассказал "РГ" министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев, при расчете тарифа министерство провело тщательную экспертизу представленных региональными операторами расчетов. Единые тарифы на их услугу были установлены дифференцированно по муниципалитетам республики.

"Принимая во внимание невысокий уровень доходов населения, удалось избежать значительного увеличения платы граждан. Рост установленных тарифов не превысил 3,9 процента ранее действовавших", - рассказал Карачаев.

Зависит сумма платежа и от методики расчета тарифов. Большинство регионов устанавливает платеж на одного человека, но есть и те, что считают от площади помещения. Расчет на квадратный метр использовался до перехода на новую систему, и за регионами оставили право самим решать, считать "мусорные платежи" по площади или по количеству зарегистрированных человек.

Споры о справедливости той или иной формы расчета не утихают. В Кировской области жители города через суд добились расчета по числу проживающих. Тем не менее еще немало территорий, где все-таки считают по метрам. "Так проще, - поясняет Светлана Разворотнева. - Не надо выяснять, сколько человек зарегистрировано в квартире". Однако мусор все-таки производят люди, а не метры. В одинаковых по площади квартирах могут проживать три и пять человек. А платить за мусор семьям придется одинаково. Поэтому, уверены опрошенные "РГ" эксперты, расчет от числа жильцов более справедлив.

Снизят тарифы

Сократить затраты российских семей на вывоз мусора позволят не только льготы. Минприроды назвало 62 региона, которые могут снизить тарифы региональных операторов уже в ближайшее время. Экономия может составить до 30 процентов. Некоторые регионы заявили о снижении платежей с 1 апреля. Среди них Мурманская область и Карелия.

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