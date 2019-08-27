Муринцы выбирают героя

В городе Мурино, расположенном во Всеволожском районе Ленобласти, собираются поставить памятник местному жителю, сыгравшему значительную роль в его становлении. Муринцы должны будут выбрать одного героя из трех представленных. Ожидается, что список кандидатов огласят в сентябре. (Идея, прямо скажем, отличная. Горячо поддерживаем и ждем оглашения списка героев. - прим. МГ.)

«Решение будет приниматься горожанами и жюри. Мы хотим сделать для Ленинградской области настоящую народную историю, в которую будут вовлечены ее жители», — рассказал идеолог проекта Анатолий Соболев.

Соболев отметил, что уже получено несколько десятков идей памятника от скульпторов Петербурга и Ленобласти. В сентябре планируется пригласить к участию в проекте воспитанников областных художественных школ. Решение будет приниматься в два этапа. Сначала проголосуют жители в социальных сетях, а затем жюри определит победителя среди работ, вышедших в финал.

Одним из возможных мест для установки памятника является территория между Охтой и шоссе в Лаврики, рядом с жилым комплексом «Силы природы». Монумент собираются открыть в 2021 году, когда Мурино будет отмечать свое 345-летие.

Идея чествовать простых людей очень даже замечательная, согласитесь? Ведь часто старания этих самых "простых тружеников" остаются незамеченными. А знать историю своего города и области полезно и нам, взрослым, и нашим внукам. Внукам любовь к родному краю могут привить учителя в школе (верим, что такие есть, как, например, иркутский педагог Николай Мурашёв). А если нет, то подойдут кружки краеведения. Они помогают развивать такие качества, как любознательность и патриотизм. Пример этому - видный иркутский ученый Николай Логачёв. Он признается, что своим успехам в жизни во многом благодарен именно кружку краеведения.

Ещё об истории уголков родной страны можно почитать по ссылке.

Здесь - рассказы о жизни людей, сыгравших роль в жизни страны



А в вашем городе, поселке, деревне - есть имена земляков, достойных памятника?

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ