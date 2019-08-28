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Мучительная смерть по вине... врачей?
По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2019 г.
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Тюменка заявила, что врачи тюменской Областной клинической больницы № 2 отказали в операции ее мужу. Вскоре мужчина скончался в муках.

Мучительная смерть по вине... врачей?

Свой рассказ Любовь Прорвина опубликовала в соцсетях, а потом рассказала журналистам. В апреле ее мужу поставили диагноз «двухсторонний некроз головки бедренной кости третьей и четвертой стадии». Его постоянно мучили сильные боли. Но врачи ОКБ отказали мужчине делать срочную операцию, предложив встать в очередь на плановую. Ее надо было ждать 10-12 месяцев, пишет Znak.

Состояние больного ухудшалось, и 27 июня боли стали невыносимыми, приводили к потере сознания. Обезболивающие не помогали. Прорвина вызвала скорую помощь. Приехавшие врачи трижды звонили в ОКБ № 2 «предупредить о тяжелом пациенте», но дежурный хирург «категорически отказался его принимать и оказывать какую-либо помощь». Они объяснили отказ тем, что больному уже назначена плановая операция. 28 июня женщина вновь вызвала «скорую», но ее муж умер прямо в ней. «Остановка сердца. Реанимация не помогла», — рассказала Прорвина.

Она написала заявление в региональный СКР. Его отправили по подследственности в УМВД Тюмени. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области не смогли оперативно предоставить комментарий.

Врачебные ошибки всегда были, есть и, наверное, будут. Как и в любом деле от неверных шагов не застрахован никто. Но именно ошибки медиков обходятся порой очень дорого, иногда они пишутся в итоге трагическими и нелегкими судьбами и уносят человеческие жизни. Пусть промахов будет поменьше! Хотя к кому первому мы бежим, если что-то вдруг... и особенно серьезно? Конечно, в поликлиники и больницы, конечно, к докторам. А к кому же еще? Альтернатив то что-то маловато придумано.

А медики, конечно, находятся сейчас в сложном положении – порой недальновидные и невнятные преобразования, непосильные нагрузки, не очень завидные зарплаты – много всего. Об этом портал «Мои года» постоянно пишет, вот лишь несколько заголовков:

И хочется надеяться, что отечественное здравоохранение повернется лицом к своим докторам, чтобы работалось им спокойнее и комфортнее. И ошибок и неверных решений тогда, возможно, будет меньше, и они станут исключением из правил.

По инф. rosbalt.ru

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