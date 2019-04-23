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Можно ли российского учителя загнать на первомайскую демонстрацию?
По инф. rosbalt.ru   
23 Апреля 2019 г.
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Саратовский педагог пожаловалась на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертного полка» 9 мая. Верится с трудом? Вроде бы давно прошли те времена, когда вся страна "в едином порыве" кричала лозунги и славила КПСС - потому что "так принято" и "а что начальство скажет?.."

Можно ли российского учителя загнать на первомайскую демонстрацию?

Как передает «Версия Саратов», на сайте «Лица губернии» учительница анонимно заявила, что при зарплате в 17 тыс. рублей работает с 8 до 17 каждый день, кроме воскресенья, а теперь ее принуждают пропустить майские праздники: «1 мая выходной отменяется, погóните на демонстрацию, 9 мая — на „Бессмертный полк“». Женщина пожаловалась, что у нее самой трехлетний ребенок и ему будет трудно участвовать в длительном мероприятии. «Куда девать ребёнка в рабоче-праздничные дни???» — возмутилась женщина.

«Привыкли выезжать за счёт школ. Вам не кажется, что этого уже достаточно? Что нахлебались уже дальше некуда? И самое главное — что на работе сказано — рта не открывать. А то что??? Уволите??? И так работать не кому, молодежь поработает месяц и бежит из школы сломя голову», — говорится в жалобе.

Организаторы «Бессмертного полка» в комментариях подчеркивают, что смысл акции в ее добровольности, и предлагают сообщать о случаях принуждения.

В министерстве образования Саратовской области также подчеркнули, что участие в шествии — личное дело каждого жителя. «Принудительность и формальность в проведении мероприятия недопустимы и оскорбительны для памяти миллионов погибших. Министерство образования области напоминает руководителям образовательных организаций о недопустимости принуждения к участию в народной инициативе», — сообщили в Минобразования, также предложив сообщать о случаях принуждения по обратной связи.

Совершенно правильные слова. Интересно только, насколько соответствуют истине - и какая часть социальных работников Саратова (да и других городов) выйдет на праздничные мероприятия действительно "по велению души"... а не из страха перед начальством?

По инф. rosbalt.ru

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