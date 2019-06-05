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Можно из окошка вида на океан? Хоть немножко!
По инф. rosbalt.ru   
05 Июня 2019 г.
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Во Владивостоке жители микрорайона недовольны точечной застройкой.

Можно из окошка вида на океан? Хоть немножко

Как сообщает ОТР, 25-этажный дом планируется возвести на площадке у дома на Океанском проспекте. Местные жители выступают против, поскольку не хотят, чтобы вид из их окна ограничился окнами многоэтажки напротив.

В 1992-м на этом участке начали строить офисное здание, но на уровне первого этажа стройка была заморожена, в 2006-м территорию выкупил частный предприниматель, а два года назад площадку арендовала компания «Порто-Франко-70», резидент свободного порта «Владивосток». Тогда же горожане узнали, что здесь возведут многоэтажку. Горожане уже несколько раз выходили на митинги, протестуя против высотки.

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Понятно, что игнорирование мнения местного населения приводит исключительно к нарастанию напряжения и недовольства властью, которая отказывается защищать интересы горожан и идёт на поводу у бизнеса. Люди бунтуют и пытаются добиться своего всеми возможными способами. Порой получается, порой — нет. Похожая ситуация в мае развернулась и в Екатеринбурге, где жители массово вышли на акции протеста против строительства храма на месте популярного сквера. В итоге власти отказались от строительства, а горожане показали, что с их мнением тоже стоит считаться. И если на митинги против застройки люди не готовы выходить повсеместно, то массовые акции против падения уровня жизни считают возможными почти четверть россиян, а около 27% россиян не отрицают возможность личного участия в протестах, митингах или забастовках. А ваши дети и внуки готовы выходить на акции протеста? Как вы к этому относитесь?

По инф. rosbalt.ru

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