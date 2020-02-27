Москвичка родила ребенка после изнасилования таксистом

В Москве 22-летняя девушка забеременела после изнасилования в такси и не стала делать аборт.

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Инцидент произошел с девушкой чуть менее года назад, когда она вызвала такси от работы в районе Курского вокзала до дома в Бибирево, сообщает «МК» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Таксист увез девушку в поселок Вешки, где изнасиловал, а потом высадил.

Пострадавшая в полицию не пошла и даже не решилась на аборт от насильника. Недавно девушка родила ребенка и рассказала об обстоятельствах беременности врачам. После этого медики вызвали полицию.

К сожалению, таксисты нередко оказываются потенциальными преступниками и поездка на этом транспорте оканчивается для пассажиров плачевно. Но бывают и совершенно другие истории, когда таксисты помогают, скажем, даже принять роды. Поэтому никогда не знаешь, какой водитель приедет... лучше, конечно, пользоваться только проверенными службами заказа такси, где каждый водитель проходит проверку. А героиню этой истории можно похвалить за храбрость, и пусть у нее все сложится хорошо.

По инф. rosbalt.ru

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