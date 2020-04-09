Москвичи панически боятся выходить на улицу. И это ковидофобия

Москвичи все больше боятся выходить на улицу. Жителей столицы страшит вероятность подхватить коронавирус. Психологи дали этому феномену название «ковидофобия».

Специалисты отмечают рост числа вопросов к столичным психологам из-за страха перед распространением коронавируса. В пресс-службе ведомства уточнили, что чаще остальных ковидофобией страдают москвичи возрасте от 35 до 50 лет.

В депздраве напомнили, что недавно столичные медицинские психологи запустили службу поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт из-за карантина.

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По словам специалистов, чаще всего люди задают вопросы, связанные с боязнью выйти на улицу и заразиться коронавирусом. «Больше всего в ситуации пандемии испытывают стресс люди от 35 до 50 лет — это средний возраст звонящих», — говорится в сообщении департамента здравоохранения, в котором добавляется, что подавляющее большинство из этих людей — женщины.

«Кто-то живет один, кто-то испытывает стресс из-за постоянного нахождения с родными в замкнутом пространстве. Среди прочего людей волнует вопрос возможного заражения соседей», — сказала главврач психиатрической больницы № 4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина.

За последние сутки в столице выявили 660 новых случаев коронавируса. Эксперт прогнозирует пик заболеваемости в РФ на майские праздники.

Конечно, новости о коронавирусной инфекции и статистика умерших и заболевших ежедневно подливает масла в огонь и точно никак не способствует спокойному эмоциональному фону. Но впадать в крайности тоже не нужно. А чтобы избежать заражения инфекцией, соблюдайте простые правила: тщательно мойте руки и лицо, и укрепляйте свой иммунитет. А вот несколько полезных заголовков в помощь:

По инф. rosbalt.ru

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