ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Москвичам раздали 500 тыс. списанных книг
По инф. rosbalt.ru   
14 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

books

Более 500 тыс. списанных книг получили вторую жизнь благодаря проекту «Списанные книги» за все время его существования.

books 63

Как сообщает портал московской мэрии, только с начала июля новых хозяев обрели порядка 158 тыс. изданий, которые не пользовались популярностью в библиотеках города.

«Самой востребованной литературой, которую забирают к себе москвичи, по-прежнему оказалась детская, художественная и историческая. Кроме того, многих интересуют книги по литературоведению и техническим наукам. А самыми любимыми авторами у москвичей оказались русские классики: Антон Чехов, Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой», — прокомментировала руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры Мария Рогачева.

Отметим, что сейчас на портале проекта доступно для бронирования еще более 300 списанных книг.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 