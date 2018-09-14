Москвичам раздали 500 тыс. списанных книг

Более 500 тыс. списанных книг получили вторую жизнь благодаря проекту «Списанные книги» за все время его существования.

Как сообщает портал московской мэрии, только с начала июля новых хозяев обрели порядка 158 тыс. изданий, которые не пользовались популярностью в библиотеках города.

«Самой востребованной литературой, которую забирают к себе москвичи, по-прежнему оказалась детская, художественная и историческая. Кроме того, многих интересуют книги по литературоведению и техническим наукам. А самыми любимыми авторами у москвичей оказались русские классики: Антон Чехов, Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой», — прокомментировала руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры Мария Рогачева.

Отметим, что сейчас на портале проекта доступно для бронирования еще более 300 списанных книг.

По инф. rosbalt.ru

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