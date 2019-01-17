Москва: газовое оборудование проверят принудительно

В Москве проводят внеплановую проверку газового оборудования в квартирах. Об этом сообщает «Мосгаз». Одновременно власти грозят москвичам, не открывающим двери в ответ на требования о проверке - прокурорским вмешательством...

Проверка пройдет с 15 по 21 января, график проверок в районах опубликован на сайте ведомства .

Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков объяснил, что власти объявили проверку «в связи с серьезными происшествиями в жилом фонде разных регионов России, связанными с бытовым газом».

По его словам, если владелец квартиры будут «уклоняться» от проверки, то против него составят обращение в прокуратуру, передает ТАСС.

С 2016 года в КоАП предусмотрена ответственность за отказ допустить специалиста для техобслуживания и ремонта газового оборудования. Гражданам грозит штраф 1-2 тысячи рублей (за повторное нарушение — от 2 до 5 тысяч).

По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, своими действиями владелец квартиры, отказавшийся от проверки, подвергает опасности жильцов всего дома. «Негативные примеры есть, и мы об этом знаем», — сказал Бирюков, передает ТАСС.

Чиновник также уточнил, что проверки всех внутридомовых газовых систем планируются с 08:00 до 21:00. В Москве планируется проверить 1,8 тыс. квартир и 5 тыс. домовых хозяйств.

Напомним, что жертвами взрыва бытового газа в Магнитогорске стали 39 человек. Позднее страна стала вынуждена пережить шок от аналогичного происшествия в Шахтах Ростовской области.

Polit.ru

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