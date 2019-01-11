Москва: две печальные точки в судьбах "маленьких людей"

В Москве следствие занимается установлением обстоятельств смерти женщины, тело которой нашли в квартире на Семеновской набережной. А еще одну пожилую москвичку нашли прямо на улице с признаками обморожения...

По всей видимости смерть москвички 1967 года рождения наступила под Новый год, обнаружено тело было лишь 8 января, когда, по словам экспертов, она была мертва уже около 10 дней.

Видимые следы насильственной смерти отсутствуют, сообщает агенство «Москва».

***

Пожилая женщина найдена без чувств в центре Москвы с признаками обморожения, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщину нашли в ночь на минувшую среду, 9 января, в Газетном переулке. Медики «скорой помощи» не смогли спасти ей жизнь.

По предварительным данным, погибшая была бездомной. По факту произошедшего полиция уже начала проверку.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ