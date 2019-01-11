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Москва: две печальные точки в судьбах "маленьких людей"
По инф. rosbalt.ru   
11 Января 2019 г.
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darknews 1

В Москве следствие занимается установлением обстоятельств смерти женщины, тело которой нашли в квартире на Семеновской набережной. А еще одну пожилую москвичку нашли прямо на улице с признаками обморожения...

По всей видимости смерть москвички 1967 года рождения наступила под Новый год, обнаружено тело было лишь 8 января, когда, по словам экспертов, она была мертва уже около 10 дней.

Видимые следы насильственной смерти отсутствуют, сообщает агенство «Москва».

***

Пожилая женщина найдена без чувств в центре Москвы с признаками обморожения, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщину нашли в ночь на минувшую среду, 9 января, в Газетном переулке. Медики «скорой помощи» не смогли спасти ей жизнь.

По предварительным данным, погибшая была бездомной. По факту произошедшего полиция уже начала проверку.

По инф. rosbalt.ru

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