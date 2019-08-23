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Москва: бодания властей и оппозиции продолжаются
По инф. rosbalt.ru   
23 Августа 2019 г.
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Столичные власти отклонили все заявки на акции протеста в Москве 31 августа.  Таким образом, "бодания" оппозиционеров (как бы вы лично к ним не относились!) и властей продолжаются... Нашла коса на камень - и неизвестно, к чему это все приведет.

Москва: бодания властей и оппозиции продолжаются

О решении властей сообщила юрист ФБК Любовь Соболь в своем микроблоге в Twitter. Она также приложила фотографии документов из мэрии, в которых отказ в шествии объясняется возможным «созданием помех движению пешеходов и транспортных средств» и «нарушением прав граждан, не участвующих в митинге».

Также в мэрии отмечают, что на выбранных оппозицией маршрутах «отсутствует площадка для сбора участников», а «ширина проезжей части не обеспечивает проход к месту проведения митинга».

Ранее представители штаба Геннадия Гудкова подали в мэрию заявку на акцию с двумя вариантами площадок на выбор — на проспекте Сахарова и на проспекте Мира. Заявку не согласовали.

***

Российские ученые, работающие как на родине, так и по всему миру, выступили с официальным заявлением по поводу уголовного преследования простестующих. Они требуют освободить участников митингов, связанных с выборами в Мосгордуму.

Заявление было опубликовано 22 Августа на сайте научной газеты «Троицкий вариант», под ним подписались более 300 ученых со всего мира и это число растет.

Они отмечают, что наука несовместима с подтасовкой фактов и травлей за инакомыслие. Представители научного сообщества потребовали от властей страны прекратить политические репрессии и начать соблюдать конституцию. Также они назвали абсурдными обвинения в массовых беспорядках и вмешательстве извне, которые звучат после акций протеста.

По инф. rosbalt.ru

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