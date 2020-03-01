Москва: банда бывшего актера похищала деньги со счетов умерших

Сотрудники отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) совместно с коллегами из Швеции, Великобритании и США обнаружили в вечной мерзлоте исключительно хорошо сохранившееся тело птицы возрастом более сорока тысяч лет и определили ее вид путем реконструкции митохондриального генома. Птица оказалась рогатым жаворонком — видом, который и в наши дни широко распространен в северном полушарии. Название этот вид получил за два характерных пера, торчащих на затылке у самцов.