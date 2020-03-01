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Москва: банда бывшего актера похищала деньги со счетов умерших
По инф. rosbalt.ru   
01 Марта 2020 г.
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В Москве полицейские задержали группу мошенников во главе с бывшим актером, имя которого не уточняется. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

В Москве задержали банду мошенников, которую возглавлял российский актер

Шестерых злоумышленников подозревают в хищении денег с банковских счетов умерших граждан и присвоении их квартир. Их задержали.

У предполагаемого руководителя группы нашли 20 комплектов документов умерших людей. Точное количество присвоенных квартир и денег неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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По инф. rosbalt.ru

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