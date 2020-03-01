|
Москва: банда бывшего актера похищала деньги со счетов умерших
|По инф. rosbalt.ru
|01 Марта 2020 г.
|
В Москве полицейские задержали группу мошенников во главе с бывшим актером, имя которого не уточняется. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
Шестерых злоумышленников подозревают в хищении денег с банковских счетов умерших граждан и присвоении их квартир. Их задержали.
У предполагаемого руководителя группы нашли 20 комплектов документов умерших людей. Точное количество присвоенных квартир и денег неизвестно.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? •