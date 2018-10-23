Москва: акция памяти узников ГУЛАГа пройдет все-таки на Лубянке

Столичные власти разрешили проведение акции «Возвращение имен» 29 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади. Об этом сообщила исполнительный директор общества «Мемориал» Елена Жемкова.

По ее словам, акция традиционно будет проходить с 10:00 до 22:00. «Все остальные технические вопросы, которые требуют решения, так как все это пройдет в непосредственной близости от стройки, в ближайшие дни мы будем совместно решать», — сказала Жемкова «Интерфаксу».

Участники мероприятия в течение 12 часов зачитают вслух несколько тысяч имен людей, расстрелянных в годы советского террора. Всего в список входят более 40 тысяч москвичей.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября.

По инф. rosbalt.ru

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