Московский пенсионер и его дочь убиты у себя дома

Тела пожилого мужчины и его дочери нашли в квартире жилого дома на востоке Москвы.

По данным источника в правоохранительных органах, погибшие были убиты. Трупы нашли в минувший вторник, 25 декабря, в квартире в Черницынском проезде.

На телах родственников полицейские зафиксировали колото-резаные ранения. По словам экспертов, на момент обнаружения мужчина и женщина были мертвы около семи суток.

По факту двойного убийства уже возбуждено уголовное дело, сообщает агентство «Москва».

По инф. rosbalt.ru

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