Московским пенсионерам теперь положена «минималка» в 19,5 тыс

Столичные пенсионеры теперь вместе с городской доплатой будут получать минимальную пенсию в размере 19,5 тыс. рублей. Такое решение мэр Москвы Сергей Собянин принял на заседании президиума столичного правительства во вторник.

Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября. Теперь вместо 17,5 тыс. рублей минимальный доход неработающих пенсионеров поднимут до 19,5 тыс. рублей.

Постановление правительства станет актуальным для 1,6 млн пенсионеров, которые получают от города прибавку к пенсии. 44 тыс. пенсионеров получат доплату впервые.

Перерасчет проведут в автоматическом режиме. Выплаты в увеличенном размере будут произведены по обычному графику в первой декаде сентября.

Об инициативе мэрии Москвы (за которую спасибо, конечно же!) мы уже писали: во-первых, городская казна себе это может позволить, а во-вторых - на носу выборы в Могордуму 8 сентября, в городе очень неспокойно с этими митингами оппозиции - и Сергей Собянин таким образом укрепляет свой имидж в глазах пожилых столичных жителей, чтобы голосовали за поддерживаемых им кандидатов. Голосовать москвичам, конечно, нужно так как подскажут сердце и совесть - но политическую подоплеку этой "прибавки к пенсии" держать в уме все-таки рекомендуется.

По инф. rosbalt.ru

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