Московским онкобольным обещают «прозрачную» систему оборота лекарств

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что в столице уделяется особое внимание учету дорогостоящих лекарств.

По его словам, в Москве систему назначения и применения онкопрепаратов сделают прозрачной для пациента. Чиновник отметил, что Москва первая в стране внедрила современные стандарты лечения шести наиболее распространенных видов рака. Хрипун сообщил, что в 2019 году было выделено более 15 млрд рублей на химиотерапевтическое лечение больных.

Глава департамента также добавил, что в столице организованы мониторинг и контроль обоснованности выписки лекарств на врачебных консилиумах. «Для объективизации диагноза и показаний к назначению конкретной схемы лечения переоснащены онкоморфологические лаборатории», — сказал Хрипун.

В пресс-службе столичного депздрава уточнили, что в ближайшее время в электронной медицинской карте выложат сведения о предоставленных пациентам препаратах.

В Москве насчитывается около 337 тыс. человек, страдающих от онкологических заболеваний, среди которых 3500 детей.

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По инф. rosbalt.ru

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