Московских онкологов заподозрили в серьезном мошенничестве с лекарствами

Четверо медиков, подозреваемых в незаконной реализации онкопрепаратов, задержаны в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. (И среди врачей бывают нечистые на руки люди, увы. - прим. МГ.)



«Оперативниками установлено, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты. Затем реализовывали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы», — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, материальный ущерб от противоправной деятельности может превышать 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Проведено более 10 обысков, изъято около 3,5 тыс. упаковок медикаментов.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ