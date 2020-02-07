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Московских онкологов заподозрили в серьезном мошенничестве с лекарствами
По инф. rosbalt.ru   
07 Февраля 2020 г.
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Четверо медиков, подозреваемых в незаконной реализации онкопрепаратов, задержаны в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. (И среди врачей бывают нечистые на руки люди, увы. - прим. МГ.)

В Москве задержаны медики, которые якобы незаконно продали онкопрепараты на 100 млн рублей

«Оперативниками установлено, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты. Затем реализовывали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы», — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, материальный ущерб от противоправной деятельности может превышать 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Проведено более 10 обысков, изъято около 3,5 тыс. упаковок медикаментов.

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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