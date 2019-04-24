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Московская политическая интрига: пойдет ли Юрий Лужков в Мосгордуму?
По инф. rosbalt.ru   
24 Апреля 2019 г.
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Бывший столичный градоначальник Юрий Лужков подтвердил данные о том, что провел встречу с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым.

Московская политическая интрига: пойдет ли Юрий Лужков в Мосгордуму?

При этом Лужков заверил РИА «Новости», что по итогам встречи никаких договоренностей по поводу участия в выборах в Мосгордуму достигнуто не было.

Между тем, по данным источника радиостанции «Говорит Москва», Гудков планировал увидеться с Лужковым в Вене для обсуждения планов участия в выборах в столичный парламент.

Отметим, что минувшей зимой ряд политических Telegram-каналов заявляли, что Лужков якобы собирается избираться в Мосгордуму.

По инф. rosbalt.ru

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