Московская поликлиника — памятник 1920-х годов. Отреставрируют!

Здание детской городской поликлиники № 38 построили в первой половине прошлого столетия по проекту архитектора Алексея Мешкова. Мосгорнаследие выдало правообладателю задание на разработку проекта реставрации. После согласования документа с контролирующим органом специалисты приступят к работам.

Здание, построенное в стиле конструктивизма, входит в список памятников культурного наследия регионального значения. Оно расположено недалеко от Новодевичьего монастыря в Хамовниках, по адресу: улица 10-летия октября, дом 2, строение 1.

Прежде чем приступать к реставрации, специалистам предстоит провести историко-архивные и библиографические исследования, изучить инженерно-технические особенности здания, а также описать будущие архитектурные и конструктивные решения, отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По инф. rosbalt.ru

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