Московская пенсионерка хотела раскрутить свой Instagram и лишилась почти 200 тысяч

Московская пенсионерка обратилась в полицию в связи с ограблением ее на 180 тысяч рублей. В такую сумму неизвестный оценил свою услугу по развитию аккаунта женщины в Instagram. (Пожилые люди очень доверчивы, вот и попадаются на удочку мошенников. Будьте бдительны, пожалуйста, перед тем, как доверять кому-то свои деньги. - прим. МГ.)

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Обещавший помочь в раскрутке инстаблога после получения денег перестал выходить на связь. В связи с этим женщина написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители подозревают, что злоумышленник может быть причастен к ряду других подобных преступлений.

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Мошенники, увы, не перестают дурить доверчивых пожилых людей (иногда обладающих немалыми деньгами!). Поэтому очень важно знать об их уловках и ни в коем случае на них не вестись. Если у вас возникают сомнения, то обязательно консультируйтесь со своими детьми или еще кем-то, и только потом решайте, доверять ли деньги кому-то или нет.



Еще об уловках мошенников, на которые часто попадаются пожилые люди - по ссылке.

А по другой ссылке — о блогерах старшего возраста (а также советы интернет-пользователям старшего поколения).

По инф. sobesednik.ru

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