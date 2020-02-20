ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Московская пенсионерка хотела раскрутить свой Instagram и лишилась почти 200 тысяч

По инф. sobesednik.ru   
20 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Московская пенсионерка обратилась в полицию в связи с ограблением ее на 180 тысяч рублей. В такую сумму неизвестный оценил свою услугу по развитию аккаунта женщины в Instagram. (Пожилые люди очень доверчивы, вот и попадаются на удочку мошенников. Будьте бдительны, пожалуйста, перед тем, как доверять кому-то свои деньги. - прим. МГ.)

Московская пенсионерка хотела раскрутить свой Instagram и лишилась почти 200 тысяч

 

Обещавший помочь в раскрутке инстаблога после получения денег перестал выходить на связь. В связи с этим женщина написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители подозревают, что злоумышленник может быть причастен к ряду других подобных преступлений.

Также по теме:

Мошенники, увы, не перестают дурить доверчивых пожилых людей (иногда обладающих немалыми деньгами!). Поэтому очень важно знать об их уловках и ни в коем случае на них не вестись. Если у вас возникают сомнения, то обязательно консультируйтесь со своими детьми или еще кем-то, и только потом решайте, доверять ли деньги кому-то или нет.

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 