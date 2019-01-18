Мошенники "впарили" пенсионерке якобы "лечебные тапочки" за немалую сумму

Московские следователи проверяют данные из соцсети о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

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Аферисты обманули 92-летнюю пенсионерку, продав ей под видом медицинского прибора китайские тапочки. За вещь женщина заплатила 10 тыс. рублей.

По факту инцидента следователи уже проводят проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По инф. rosbalt.ru

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ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ