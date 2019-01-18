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Мошенники "впарили" пенсионерке якобы "лечебные тапочки" за немалую сумму
По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2019 г.
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Московские следователи проверяют данные из соцсети о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Мошенники "впарили" пенсионерке якобы "лечебные тапочки" за немалую сумму

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Аферисты обманули 92-летнюю пенсионерку, продав ей под видом медицинского прибора китайские тапочки. За вещь женщина заплатила 10 тыс. рублей.

По факту инцидента следователи уже проводят проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По инф. rosbalt.ru

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ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

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