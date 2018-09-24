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Мошенники напродавали "волшебных фильтров для воды" на 180 млн
По инф. rosbalt.ru   
24 Сентября 2018 г.
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В Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при продаже фильтров по очистке воды. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД России по городу.

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Злоумышленники вводили граждан в заблуждение относительно цены и характеристик приборов для подготовки и очистки питьевой воды и заключали договоры купли-продажи, а также оформляли потребительские кредиты от имени различных кредитных учреждений.

«В основном противоправные действия совершались в отношении пенсионеров и инвалидов. Продавцы убеждали потерпевших, что в результате очистки данными приборами, вода якобы приобретает полезные свойства, которые позволяют излечиться от ряда опасных заболеваний. Однако, согласно результатам проведенных экспертиз, фильтры не соответствуют ни заявленным рекламным характеристикам, ни ГОСТам», — отмечается в сообщении.

Пострадали более 1 тыс. 300 человек. Материальный ущерб составил 180 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нагатинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По инф. rosbalt.ru

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