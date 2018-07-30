Морской котик сбежал в Грузию

На черноморском побережье Грузии нашли дрессированного морского котика, который более двух лет назад пропал из дельфинария Анапы. Об этом сообщил глава департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды Грузии Арчил Гучманидзе, передает ТАСС.

Котика зовут Миша. Он родился в дельфинарии на Большом Утрише и жил там более года. Во время шторма в вольере, где содержалось животное, оторвался фрагмент сети, и Миша пропал.

Спустя два года выяснилось, что морской котик выжил и освоился в Черном море. 28 июля котик находился в районе озера Палиастоми, неподалеку от грузинского порта Поти, потом его заметили в районе города Кобулети.

Эксперты полагают, что сейчас вступать в контакт с котиком не следует, так как он больше двух лет жил в дикой природе и мог одичать.

По инф. rosbalt.ru

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