ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Морской котик сбежал в Грузию
По инф. rosbalt.ru   
30 Июля 2018 г.
Изменить размер шрифта

morskoi kotik

На черноморском побережье Грузии нашли дрессированного морского котика, который более двух лет назад пропал из дельфинария Анапы. Об этом сообщил глава департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды Грузии Арчил Гучманидзе, передает ТАСС.

morskoi kotik 56

Котика зовут Миша. Он родился в дельфинарии на Большом Утрише и жил там более года. Во время шторма в вольере, где содержалось животное, оторвался фрагмент сети, и Миша пропал.

Спустя два года выяснилось, что морской котик выжил и освоился в Черном море. 28 июля котик находился в районе озера Палиастоми, неподалеку от грузинского порта Поти, потом его заметили в районе города Кобулети.

Эксперты полагают, что сейчас вступать в контакт с котиком не следует, так как он больше двух лет жил в дикой природе и мог одичать.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:
 