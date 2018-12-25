Мороз по коже: жизнь рядом со смертью. Буквально...

Труп 93-летней пенсионерки целый месяц пролежал в квартире на севере Москвы. Смерть матери скрывал ее пожилой сын, все это время живший вместе с трупом. В настоящее время мужчину положили в психиатрическую больницу.

Тело пенсионерки, умершей от рака, нашли в минувшее воскресенье, 23 декабря, в квартире дома, расположенном в доме в 4-м Вятском переулке. В полицию обратился сосед женщины.

После вскрытия двери в квартиру женщины полицейские обнаружили на полу в одной из комнат ее труп, завернутый в спальный мешок. В квартире все это время находился сын покойной. По факту произошедшего начата проверка, сообщает агентство «Москва».

***

Две пожилые женщины найдены мертвыми в квартире жилого дома на юге Москвы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, инцидент произошел по адресу: 3-й Дорожный проезд, дом 8, кв. 2. Погибшими оказались две женщины 1928 и 1957 годов рождения.

По словам полицейских, вскрывших дверь в квартиру, женщины, по предварительным данным, умерли два года назад, и с тех пор их тела пролежали нетронутыми.

По факту инцидента полицейские уже проводят проверку.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ