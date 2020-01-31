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«Морду набью!» Как в Карелии депутат и чиновник из-за поста в соцсети поругались
По инф. polit.ru   
31 Января 2020 г.
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Депутат совета карельского Олонца Игорь Некин написал заявление в полицию на заместителя главы администрации района Юрия Минина из-за угрозы «набить ему морду».

«Морду набью!» Как в Карелии депутат и чиновник из-за поста в соцсети поругались

Депутат ведет группу «Чтобы лучше было жить» во «ВКонтакте». По его словам, на заседании совета 28 января Минин публично начал ему угрожать из-за частой критики в этом сообществе, сообщает «Север.Реалии» со ссылкой на Некина.

«Если про меня что-то будет появляться, я вам морду набью», − сказал с трибуны Минин.

Некин утверждает, что угрозы слышали 15 депутатов совета и сотрудники администрации.

Минин свою вину не признает и отрицает обвинения.

«Слова были несколько иные, про депутата Некина не было сказано ни слова. Так что вы можете не муссировать данный факт, это на его совести», − заявил замглавы администрации района. При этом он не стал уточнять, какие слова он говорил на собрании.

Позже Минин сообщил изданию «Петрозаводск говорит», что все-таки угрожал Некину, но не как «народному избраннику», а как администратору паблика.

«Было сказано, что если еще мою фамилию будут в неприглядном виде полоскать в комментариях, которые он обязан контролировать, то я спущусь с трибуны и набью ему лицо, невзирая на разные весовые категории. Я согласен, что на сессии такие вещи говорить не стоило, но когда была задета моя честь и профессиональная гордость, я не смог сдержаться», − объяснил он и добавил, что Некин должен был удалить часть комментариев в своем сообществе.

Заявление депутата в полиции приняли.

Заметим, "народные избранники" и чиновники в России - частенько фигурируют в публичных скандалах. И чем дальше - тем больше (но не потому, что они сами по себе становятся все большими хамами - а потому, что благодаря Интернету и современным технологиям все труднее "шило в мешке утаивать"). Часто их поведение - по-человечески понятно, но ведь речь идет не о пацанах же в подворотне?! Ведь эти люди - Власть, с большой буквы, так сказать. Немудрено, что глядя на подобное - люди все чаще отворачиваются от властей любого уровня... Напомним лишь некоторые скандалы за последние дни:

Polit.ru

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