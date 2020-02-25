«Мона Лиза» из кубиков Рубика ушла с аукциона в Париже за сумасшедшие деньги

Автору потребовалось 330 кубиков, чтобы собрать из них Джоконду. «Рубик Мона Лиза» стала самым дорогостоящим его произведением. Впервые он получил популярность как уличный художник благодаря мозаичным работам по мотивам старой видеоигры Space Invaders. Автор утверждает, что ему удалось создать новое направление в живописи — «рубик-кубизм».
«Кубик Рубика очень увлекательный материал. Он простой и сложный одновременно. Знаете ли вы, что кубик потенциально содержит более 43 млрд комбинаций разных цветов? Одна из моих серий называется "Рубик шедевров", и заключается она в переосмыслении шедевров прошлого. Идея заключается в том, чтобы играть с историей искусства», — рассказывает художник.
Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» является одним из самых известных в мире полотен. Художник создал свой шедевр во Флоренции, но в 1516 году увез картину с собой во Францию. После смерти да Винчи в 1519 году портрет приобрел французский король Франциск I. Он хранился в замке Фонтенбло до времен Людовика XIV. Тот перевез картину в Версальский дворец, а после Французской революции конца XVIII века ее переместили в Лувр, превращенный в музей.
Свою роль в фильме «Белое солнце пустыни» артист Анатолий Кузнецов называл клеймом. Хотя признавался, что любил пересматривать эту картину, но относился к себе на экране как к абсолютно чужому человеку.
Величественный древний город Москва – столица России и ее украшение. Архитектурные ансамбли, множество музеев, исторических мест, театров, знаменитые станции московского метро – здесь есть куда сходить и что посмотреть. У москвичей имеются свои излюбленные места для посещений, например, парк Горького или дом-музей Сергея Есенина. И еще у жителей столицы неограниченно время, можно знакомиться со своим городом постоянно. Гости Москвы такой возможности не имеют. Им обычно в небольшой промежуток времени (отпуск, командировка) нужно успеть посетить как можно больше в великом городе. Сделать это можно, если попасть на обзорные экскурсии.
Красавец, любимец публики и замечательный актёр. Аль Пачино стал живой легендой, в героев которого влюблялись миллионы женщин по всему миру. Однако в личной жизни у артиста далеко не всегда всё шло гладко.
В Сети появилось видео, на котором алкоголь распивают медики Терской районной больницы в Кабардино-Балкарии в то время как больные дети ждут приема в коридоре. Автором ролика стала мать больного ребенка, которая ждала вместе с ним приема.
24 февраля 1466 года в Бельгии состоялась первая в истории лотерея — розыгрыш, который устроила в Брюгге вдова художника Яна Ван Эйка в 25-ю годовщину смерти мужа. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет. Сбор был предназначен для городских бедняков.
В Екатеринбурге жители района Краснолесье выступили с обращением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Они рассчитывают, что в новом составе правительства вопросам экологии будут уделять повышенное внимание. Горожане вот уже несколько лет борются за сохранение местного лесопарка — Березовой рощи.
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