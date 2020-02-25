«Мона Лиза» из кубиков Рубика ушла с аукциона в Париже за сумасшедшие деньги

Репродукцию картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», собранную из кубиков Рубика, продали на аукционе в Париже за €480,2 тыс, сообщает аукционный дом Articurial.

Ранее специалисты оценивали работу в €120-150 тыс. Кто стал обладателем этого экземпляра современного искусства, пока не сообщается.

Работа «Рубик Мона Лиза» была собрана в 2005 году анонимным французским художником под псевдонимом «Захватчик» (Invader), прячущим свое лицо под маской.

По словам организаторов аукциона, «среди его работ из кубиков Рубика "Мона Лиза" стала наиболее близкой к оригиналу».

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Автору потребовалось 330 кубиков, чтобы собрать из них Джоконду. «Рубик Мона Лиза» стала самым дорогостоящим его произведением. Впервые он получил популярность как уличный художник благодаря мозаичным работам по мотивам старой видеоигры Space Invaders. Автор утверждает, что ему удалось создать новое направление в живописи — «рубик-кубизм».

«Кубик Рубика очень увлекательный материал. Он простой и сложный одновременно. Знаете ли вы, что кубик потенциально содержит более 43 млрд комбинаций разных цветов? Одна из моих серий называется "Рубик шедевров", и заключается она в переосмыслении шедевров прошлого. Идея заключается в том, чтобы играть с историей искусства», — рассказывает художник.

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» является одним из самых известных в мире полотен. Художник создал свой шедевр во Флоренции, но в 1516 году увез картину с собой во Францию. После смерти да Винчи в 1519 году портрет приобрел французский король Франциск I. Он хранился в замке Фонтенбло до времен Людовика XIV. Тот перевез картину в Версальский дворец, а после Французской революции конца XVIII века ее переместили в Лувр, превращенный в музей.

Polit.ru

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