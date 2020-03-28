Мода пандемии: маска от Gucci, защитный костюм от Prada

Высокая мода мобилизует силы, чтобы помочь Италии выйти из коронавирусной «ловушки». Всемирно известные бренды Prada, Gucci, Salvatore Ferragamo, Fendi, Valentino, Celine и Ermanno Scervino решили начать шить маски и защитную одежду.

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Такие всемирно известные итальянские бренды, как Prada, Gucci, Salvatore Ferragamo, Fendi, Valentino, Celine и Ermanno Scervino решили на период пандемии «конвертировать» свое производство. Вместо шикарных нарядов и аксессуаров, они будут поставлять региону Тоскана маски и защитную одежку, в которых нуждается вся страна.

В частности, Gucci готов пожертвовать в ближайшие дни более миллиона хирургических масок и 55 тыс. специальных защитных рубашек.

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А Prada будет шить на своих производствах в Монтоне (провинция Перуджа) и передавать больницам 80 тыс. защитных комбинезонов и 110 тыс. масок. Ранее модный дом подарил трем миланским больницам оборудование для отделений интенсивной терапии.

Кстати, многоразовую маску для защиты от коронавирусной инфекции можно сшить из любой хлопчтабумажной ткани. Об этом в эфире программы «Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург» рассказал дизайнер и модельер Стас Лопаткин. «Самое модное сейчас — выделяться, а в аптеке все маски одинаковые. Можно взять обычный носовой платок, сложить его в несколько слоев и просто резинки пришить», — объяснил Лопаткин. Украсить маску можно вышивкой или просто взять для нее ткань с красивым принтом. Дизайнер посоветовал сделать в маске выточки для носа и подбородка, которые обеспечат лучшее прилегание к лицу, и показал собственное лекало для выкройки. Схему с точными размерами можно найти на сайте телеканала. Маску можно стирать и проглаживать утюгом, пишет rosbalt.ru.

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