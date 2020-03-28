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Высокая мода мобилизует силы, чтобы помочь Италии выйти из коронавирусной «ловушки». Всемирно известные бренды Prada, Gucci, Salvatore Ferragamo, Fendi, Valentino, Celine и Ermanno Scervino решили начать шить маски и защитную одежду.
Такие всемирно известные итальянские бренды, как Prada, Gucci, Salvatore Ferragamo, Fendi, Valentino, Celine и Ermanno Scervino решили на период пандемии «конвертировать» свое производство. Вместо шикарных нарядов и аксессуаров, они будут поставлять региону Тоскана маски и защитную одежку, в которых нуждается вся страна.
В частности, Gucci готов пожертвовать в ближайшие дни более миллиона хирургических масок и 55 тыс. специальных защитных рубашек.
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А Prada будет шить на своих производствах в Монтоне (провинция Перуджа) и передавать больницам 80 тыс. защитных комбинезонов и 110 тыс. масок. Ранее модный дом подарил трем миланским больницам оборудование для отделений интенсивной терапии.
- Кстати, многоразовую маску для защиты от коронавирусной инфекции можно сшить из любой хлопчтабумажной ткани. Об этом в эфире программы «Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург» рассказал дизайнер и модельер Стас Лопаткин. «Самое модное сейчас — выделяться, а в аптеке все маски одинаковые. Можно взять обычный носовой платок, сложить его в несколько слоев и просто резинки пришить», — объяснил Лопаткин. Украсить маску можно вышивкой или просто взять для нее ткань с красивым принтом. Дизайнер посоветовал сделать в маске выточки для носа и подбородка, которые обеспечат лучшее прилегание к лицу, и показал собственное лекало для выкройки. Схему с точными размерами можно найти на сайте телеканала. Маску можно стирать и проглаживать утюгом, пишет rosbalt.ru.
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Мода пандемии: маска от Gucci, защитный костюм от Prada
Высокая мода мобилизует силы, чтобы помочь Италии выйти из коронавирусной «ловушки». Всемирно известные бренды Prada, Gucci, Salvatore Ferragamo, Fendi, Valentino, Celine и Ermanno Scervino решили начать шить маски и защитную одежду.
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