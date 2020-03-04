Многомиллиардное наследство утечет мимо детей Стива Джобса

Вдова основателя Apple Стива Джобса не намерена оставлять детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей от мужа.
Об этом Лорен Пауэлл Джобс заявила в интервью The New York Times. «Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это», – заявила вдова создателя крупнейшей американской корпорации. Она подчеркнула, что ее покойный супруг был солидарен с ней в этом вопросе.
«Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне», – подчеркнула женщина. По ее словам, ограниченая группа людей не должна контролировать столь огромные средства. «Мы видели это на рубеже XIX-XX веков на примере семей Рокфеллеров, Карнеги, Меллонов и Фордов. Такое накопление опасно для общества. Так не должно быть», – пояснила Пауэлл Джобс.
Отец троих детей Стив Джобс скончался от рака поджелудочной железы на 57-м году жизни в октябре 2011 года. По информации издания, он оставил после себя состояние размером в $27,5 млрд. В 2004 году его вдова основала благотворительную организацию Emerson Collective. Компания занимается проектами, направленными, в частности, на борьбу с социальным неравенством.
Наследственные споры, особенно в семьях, где есть что делить, не редкость. Иногда все это выливается в некрасивые публичные шоу. И, наверное, в вопросе наследования нужно как следует поработать всем заинтересованным лицам над моральной стороной. Взрослым донести до отпрысков, а тем непременно понять, что в любых ситуациях, и в дележке больших денег и имущества тоже, необходимо оставаться в первую очередь человеком. И еще им же, взрослым, осознавать, кому в руки могут прийти большие капиталы (иногда это губительно для самого наследника), и при жизни тщательно прописать, на что каждый претендент может рассчитывать... ну, или не рассчитывать вовсе.
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