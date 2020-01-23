Многодетных пап предлагают тоже сделать досрочными пенсионерами

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий для многодетных отцов возможность досрочного выхода на пенсию.

В качестве автора инициативы выступил Госсовет Республики Удмуртия. Документ опубликован в среду в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В соответствии с принятым ранее законом, пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на пять лет — ежегодно на один год, пока не достигнет окончательных значений 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.

В документе отмечается, что в целях смягчения последствий реформы по поручению президента для многодетных матерей, родивших трое и четверо детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.

"Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин (...) Назрела необходимость в льготах по досрочному выходу на пенсию для отцов, содержащих и воспитывающих более трех детей в семье», — говорится в тексте проекта.

По оценке авторов, исходя из численности многодетных отцов в стране, реализация инициативы потребует порядка 5,21 миллиарда рублей.

Предложение, касающееся многодетных отцов, очень интересное в свете принятия решений о повышении пенсионного возраста в целом. Наверное, как и мамы, такие папы могут иметь право на подобную льготу. Только все ли отцы действительно отцами являются? По бумагам, возможно, что да. Но среди них есть ответственные, которые действительно занимаются своими детьми и добросовестно выводят их во взрослую жизнь. И также имеются многодетные папы, которым их дети, что называется, до лампочки – произвели на свет, да и ладно. И если инициатива когда-нибудь пройдет и воплотится в закон, все ли отцы (и хорошие, и так себе) на досрочную пенсию будут отправляться одинаково? Понаблюдаем за судьбой законопроекта...

А еще по пенсионной тематике, особенно волнующей старшее поколение, публикации можно прочитать здесь:

По инф. pnp.ru

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