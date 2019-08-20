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Много кашлял. Быстро умер... Рак
По инф. rosbalt.ru   
20 Августа 2019 г.
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Британец, которого два месяца мучил непрерывный кашель, узнал, чем он был вызван, и «сгорел» за 16 дней. Тревору Уокеру было 56 лет.

Много кашлял. Быстро умер... Рак

Обратившись к врачу, заболевший выяснил, что у него не банальные ангина или бронхит, а рак кишечника. Метастазы уже перешли в легкие.

Медики сообщили пациенту, что он не проживет и месяца. Так и произошло, больной умер через 16 дней.

Ранее исследователи установили, что непрерывная икота может быть симптомом опухоли мозга.

Увы, новости онкологии реально волнуют наших пожилых читателей. Рак - это один из самых главных наших страхов, хотя борьба с ним пусть медленно, но идет. Вот некоторые новости еще:

По инф. rosbalt.ru

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