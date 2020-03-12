Мыть руки часто — плохо. Редко — тоже ничего хорошего

Слишком частое мытье рук может оказаться опасным для здоровья. Об этом предупредил аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

В интервью радио Sputnik медик пояснил, что, хотя мытье рук — один из главных способов борьбы с распространением вирусов, слишком часто мыть руки все же не следует. По словам Бессмертного, если мыть руки с моющими средствами более 6–8 раз в день, это только пересушит кожу и уберет с нее защитный слой полезных бактерий, защищающих от инфекций.

Не следует также увлекаться применением при мытье рук антисептиков и часто использовать для протирания рук влажные салфетки. Бессмертный пояснил: расхожее мнение, что антисептики лучше мыла справляются с грязью — не более чем миф. Антисептики и влажные салфетки не смывают грязь, а просто размазывают ее по рукам, уточнил медик.

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По инф. rosbalt.ru

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