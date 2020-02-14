Мишустин начал борьбу за снижение ставок по ипотеке со стратегии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает целесообразным оптимизировать операционные затраты банков, а также создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства в целях снижения ипотечных ставок в стране.
Рассуждая в ходе заседания кабмина о резервах для снижения ставок по ипотеке, премьер указал, прежде всего, на необходимость «сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку». «Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования», — подчеркнул Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба правительства.
Во-вторых, продолжил премьер, «нужно создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства». «Значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории. Следует также активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства. Такой земли у нас достаточно много», — убежден глава Мишустин.
В целом, отметил он, «ипотека — это комплексный продукт, который зависит от стоимости земли, затрат на строительство, а также от процентной ставки». «Поэтому нам необходимо снижать стоимость строительства, активнее использовать современные технологии, упрощать доступ компаний на строительный рынок. Все эти меры должны привести к удешевлению ипотеки, а значит, она станет более доступной для людей», — уверен Мишустин.
На прошлой неделе заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе селекторного совещания с регионами назвал «преступлением» среднюю ставку по жилищным кредитам на уровне 9% годовых. Вице-премьер призвал уменьшать стоимость ипотеки. «Нам необходимо снижать ее (текущую ставку — ред.), для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками», — указал Хуснуллин. При этом он потребовал от глав регионов лично принимать участие в реализации национальных проектов. «Я ещё раз повторяю, что реализация национального проекта по стройке должна лично курироваться главами регионов, иначе результат достигнут не будет. Будьте добры лично заниматься этими вопросами», — попросил Хуснуллин.
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Национальный проект «Жилье и городская среда» предусматривает снижение средней ипотечной ставки в 2020 году до 8,7%, к 2021-м — до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. Кроме того, результатом реализации нацпроекта должно стать увеличение объемов жилищного строительства в 2021 году до 94 млн кв. метров, к 2024 году — до 120 млн кв. метров.
Между тем, в январе в снижении ставок по ипотеке в России увидели риски. Так, Центробанк РФ предупредил, что ипотечное кредитование в стране подвержено рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях. В связи с этим регулятор посоветовал банкам разработать и утвердить модели оценки процентного риска при ипотечном кредитовании.
Как указывали в ЦБ, рефинансирование «способствует снижению долговой нагрузки заемщиков и тем самым уменьшает кредитные риски», однако это «может привести к сокращению процентной маржи и, безусловно, повышает значимость управления процентным риском в кредитных организациях».
Причем в Банке России констатировали, что тренд на снижение ставок по ипотеке уже сформировался. В декабре 2019 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает целесообразным оптимизировать операционные затраты банков, а также создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства в целях снижения ипотечных ставок в стране.
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