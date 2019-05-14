Миряне поставлены перед фактом: отпевания успоших "ушедшим в раскол" священником — недействительны

В Усолье Пермского края Соликамская епархия РПЦ сообщила прихожанам, что отпевания усопших, проведенные протоиреем Владимиром Лобановым с 2018 года, являются «недействительными». Поводом для отстранения от совершения треб стало то, что священник во время служб не прославлял патриарха Кирилла.

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Как сообщил 59.RU руководитель пресс-службы Соликамской епархии Евгений Смирнов, в Усолье в храме Похвалы Пресвятой Богородицы 8 мая появилось объявление следующего содержания: «Заштатному священнику протоиерею Владимиру Лобанову в связи с тем, что он ушел в раскол, совершение треб запрещено. Совершение треб Владимиром Лобановым является недействительным и приниматься храмом не будет. Если уже совершено отпевание, то необходимо совершить новое отпевание».

Смирнов пояснил, что в 2018 году его вывели за штат, и этот запрет действует только на территории Соликамской епархии, за ее пределами Лобанов может совершать обряды. Он также не лишен сана. «Ранее протоиерей Лобанов часто нарушал каноны проведения церковной службы. Во время каждой службы священник должен в определенные моменты прославлять имя патриарха и правящего архиерея, но Лобанов этого не делал. А это серьезное отклонение от канонов и регламента», — рассказал Евгений Смирнов.

После запрета протоиерей проводил церковные обряды не на территории храма. «Не знаю, совершал он обряды за деньги или нет, и где собирал мирян, — сказал Смирнов. — Но его обряды не имеют силы. То есть человек остался не отпетым, также аналогично и с венчанием, и с крещением. Это все равно что на сторону сходить. Дело каждого мирянина принять такой „обряд“ и оставить все как есть, или провести заочное отпевание. Хотя в православной вере все наши молитвы от чистого сердца обладают силой спасения и помогают усопшему».

По инф. rosbalt.ru

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