Мир недосчитался 23 миллионов женщин. Не были рождены!

Демографические тенденции последних 50 лет таковы, что женское население планеты принудительно «сократилось» на 23,1 млн. Виной тому селективные аборты, которые в подавляющем большинстве случаев практиковались в Китае и Индии, где совокупно проживают 38% всех людей, сказано в статье Le Figaro.

Тем не менее «освященное обычаем» предпочтение сыновей перед дочерьми привело к гендерному дисбалансу и на территории Европы, например в Албании, установили специалисты Университета Сингапура.

Всего эталонное соотношение рождений женщин и мужчин нарушалось в 12 государствах. Из них на Китай приходится 10,6 млн нерожденных девочек и 11,9 млн — на Индию.

По инф. rosbalt.ru

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