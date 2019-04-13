Мир кино прощается с режиссером Сергеем Страховым

Режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Страхов скончался в Москве в возрасте 82 лет. О кончине заслуженного деятеля искусств Грузии сообщили в пятницу в Союзе кинематографистов России, уточнив, что Страхов умер 11 апреля.

Обряд отпевания режиссера состоится 13 апреля в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешнево.

Сергей Страхов — выпусник Грузинского государственного политехнического института и ВГИК. Снял фильмы «Соучастники» («Фитиль», 1970), «Осень тбилисских балконов», «Всходы науки», «Испытание автомобилем», «Есенин в Грузии», а также фильм о творческом пути недавно умершего народного артиста СССР Георгия Данелии.

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По инф. rosbalt.ru

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