Минздрав напомнил об очевидном: проживут дольше "не злоупотребляющие" и физически активные

Минздрав назвал основные факторы риска, которые человек может самостоятельно устранить ради увеличения продолжительности жизни. Это курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность и избыточная масса тела.

Ведомство отмечает, что курение является причиной 90% случаев рака легких и половины случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Министерство призвало отказаться от курения в том числе и электронных сигарет.

Для укрепления сердечной и дыхательной систем детям и подросткам рекомендуются ежедневные физические нагрузки в течение часа, а взрослым — 2,5 часов в неделю.

Также следует соблюдать ряд правил питания: чаще заменять мясо рыбой, птицей и бобовыми, а сахар — медом или сухофруктами. Минздрав советует есть не менее 500 граммов овощей и фруктов в день и использовать в салатах растительное масло вместо майонеза.

В декабре министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что питание россиян «пока нельзя считать в полной мере рациональным». По ее словам, жители страны потребляют слишком много фастфуда, сахара и соли.

По инф. rosbalt.ru

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