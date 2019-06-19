Минус лекарство: из аптек изымут еще один препарат

Кашлять... опасно. Из российских аптек изымут еще один препарат, содержащий фенспирид — это лекарство от кашля «Сиресп». Об этом сообщает Росздравнадзор со ссылкой на письмо руководителя службы Михаила Мурашко.

Росздравнадзор уточнил, что сообщает субъектам обращения лекарственных средств о письме АО «Акрихин», в котором производитель лекарства («Медана Фарма АО») уведомляет об изъятии «Сиреспа» из продажи. Территориальным органам Росздравнадзора поручено проконтролировать изъятие препарата.

Фенспирид может негативно повлиять на работу сердца, что в ряде случаев смертельно опасно. Ранее из продажи уже изъяли ряд препаратов с фенспиридом, в том числе сиропы от кашля разных производителей.

И тут же вопросик напрашивется: а чего допускали-то до прилавка?...

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По инф. rosbalt.ru

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