ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Минстрой назвал главных неплательщиков по ЖКХ

Елена Березина, "Российская газета"   
14 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Главными неплательщиками по коммунальным платежам в России являются владельцы инвестиционной недвижимости. Об этом "Российской газете" на Восточном экономическом форуме рассказал Андрей Чибис, замминистра строительства и ЖКХ.

Минстрой назвал главных неплательщиков по ЖКХ

"На самом деле ключевыми неплательщиками являются самодостаточные и богатые граждане. И главные неплательщики - это владельцы второй недвижимости, - рассказал замминистра. - Есть 1,5-2 процента, которые ведут асоциальный образ жизни. А самые дисциплинированные плательщики как раз люди с небольшим доходом, люди старшего поколения, наши пенсионеры. Вот они очень дисциплинированы и всегда за все платят".

Он сообщил, что объем коммунальных долгов уже достиг 1,5 триллиона рублей. "Если брать цепочку, начиная от потребителя, сколько они должны управляющим компаниям, поставщикам тепла и воды, а поставщики - энергетикам и т.д., то объем долга в этой цепочке уже полтора триллиона рублей. И 270 миллиардов рублей - это долги людей, долги потребителей".

Помимо владельцев инвестиционной недвижимости, в основном накапливают долги за ЖКХ государственные или муниципальные унитарные предприятия (ГУП, МУП). "У нас группа серьезных должников - это унитарные предприятия в ЖКХ. Эти МУП, ГУП, которым поставляется электроэнергия, поставляются ресурсы, они дальше это поставляют непосредственно в дома и часто не платят", - сказал Андрей Чибис.

Видео: Александр Шансков

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 