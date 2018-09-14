Минстрой назвал главных неплательщиков по ЖКХ

Главными неплательщиками по коммунальным платежам в России являются владельцы инвестиционной недвижимости. Об этом "Российской газете" на Восточном экономическом форуме рассказал Андрей Чибис, замминистра строительства и ЖКХ.

"На самом деле ключевыми неплательщиками являются самодостаточные и богатые граждане. И главные неплательщики - это владельцы второй недвижимости, - рассказал замминистра. - Есть 1,5-2 процента, которые ведут асоциальный образ жизни. А самые дисциплинированные плательщики как раз люди с небольшим доходом, люди старшего поколения, наши пенсионеры. Вот они очень дисциплинированы и всегда за все платят".

Он сообщил, что объем коммунальных долгов уже достиг 1,5 триллиона рублей. "Если брать цепочку, начиная от потребителя, сколько они должны управляющим компаниям, поставщикам тепла и воды, а поставщики - энергетикам и т.д., то объем долга в этой цепочке уже полтора триллиона рублей. И 270 миллиардов рублей - это долги людей, долги потребителей".

Помимо владельцев инвестиционной недвижимости, в основном накапливают долги за ЖКХ государственные или муниципальные унитарные предприятия (ГУП, МУП). "У нас группа серьезных должников - это унитарные предприятия в ЖКХ. Эти МУП, ГУП, которым поставляется электроэнергия, поставляются ресурсы, они дальше это поставляют непосредственно в дома и часто не платят", - сказал Андрей Чибис.

Видео: Александр Шансков

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