Минобразования заверяет: внукам 12-летка не светит

В Министерстве просвещения России не рассматривают идею перехода на 12-летнюю систему обучения в школах. Об этом заявил в понедельник директор департамента информационной политики министерства Андрей Емельянов.

По его словам, сейчас школьное образование является сбалансированным и непрерывным временным циклом — детский сад, школа, дальнейшие образовательные организации. Никаких изменений в этой «линейке» не планируется, подчеркнул Емельянов, комментируя информацию о том, что в Госдуме собираются провести круглый стол о переводе школьников на 12-летку с акцентом на профориентацию.

В интервью РИА Новости Емельянов отметил, что Минпросвещения не получало от экспертного сообщества никаких предложений или запросов на эту тему.

По инф. rosbalt.ru

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