Минюст предлагает жесткие наказания за склонение детей к опасным для жизни поступкам

Минюст РФ разрабатывает законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за распространение информации, склоняющей детей к действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью.

«Минюстом России разрабатывается проект федерального закона, направленный на установление уголовной ответственности (в том числе в отношении несовершеннолетних лиц) за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информации, склоняющей или иным образом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни или здоровью, — указано на сайте ведомства.

Как уточнили в пресс-службе Минюста, соответствующие изменения планируется внести в главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, что в конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду. Федеральный закон направлен на усиление уголовной ответственности за такие деяния, как доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.

Согласно документу, максимальное наказание за доведение до самоубийства составит 15 лет. До 12 лет заключения ужесточается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие этому деянию, если речь идет о детях, лицах в беспомощном состоянии или в материальной или иной зависимости от виновного, либо о беременных женщинах.

По инф. rosbalt.ru

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