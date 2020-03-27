Министр здравоохранения РФ рассказал о состоянии Льва Лещенко

Состояние певца Льва Лещенко улучшилось. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

- Состояние Льва Валерьяновича улучшилось, это не может не радовать и медицинских работников, и родственников, но и всех поклонников. Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке, поэтому течение заболевания позволяет надеяться на благоприятное завершение и хороший исход, — отметил Мурашко.

Ранее в СМИ сообщалось, что у Лещенко подтвердился коронавирус. Тем временем друг артиста, юморист Владимир Винокур заявил РИА Новости, что у Лещенко и у его жены двустороннее воспаление лёгких, а результаты анализа на коронавирус ещё не готовы.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...