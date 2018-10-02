Министр труда: за накопительной частью пенсии можно будет приходить как раньше — в 55 и 60

Накопительную часть пенсии можно будет получить в действующем пенсионном возрасте — 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Об этом заявил министр труда РФ Максим Топилин во вторник на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Как сообщает ТАСС, Топилин уточнил, что в действующем пенсионном возрасте сохраняется право на накопительную пенсию в отрыве от страховой и на единовременную выплату. То есть, добавил он, «с точки зрения накопительной пенсии, права в действующем возрасте сохраняем». Деньги на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете.

Напомним, что Госдума 27 сентября приняла в окончательном чтении правительственный законопроект о пенсионной реформе, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста до 65-ти лет для мужчин и до 60-ти — для женщин. Также в законе предусмотрен ряд льгот для предпенсионеров, в том числе касающийся налогового режима, пособия по безработице и переобучения. Сегодня, 3 октября, ожидается рассмотрение вызвавшего возмущение общественности законопроекта в Совете Федерации - а затем, в ближайшее время, подписание президентом. Вероятно, что новый закон вступит в действие с 1 января 2019 года.

По инф. rosbalt.ru

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