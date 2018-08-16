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Министр образования высказалась за сохранение коррекционных классов и отечественной дефектологии
По инф. rosbalt.ru   
16 Августа 2018 г.
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child tikho

Министр просвещения Ольга Васильева высказалась за сохранение коррекционных школ и классов в России, передает «Интерфакс».

«Там, где они были, коррекционные школы, коррекционные классы, — они должны остаться. У них есть хорошая история, причем вековая», — сказала Васильева журналистам, отвечая на вопрос о необходимости таких школ.

По ее словам, российская школа дефектологии была одной из лучших в мире и ее необходимо восстанавливать. «У нас есть сейчас на это в нацпроекте средства, мы будем это делать, это действительно очень важная задача», — сказала Васильева.

Потребность в специальной педагогике растет, подчеркнула министр. «Допустим, рост аутизма в процентном соотношении — он очевиден. И здесь те проблемы, которые требуют профессионального решения», — отметила она.

При этом Васильева подчеркнула, что свое развитие должно получить и инклюзивное образование, при котором дети с особенностями учатся вместе с обычными детьми.

По инф. rosbalt.ru

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