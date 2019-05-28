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Министерский сынуля "под наркотой" сбил гаишника. Арестован...
По инф. rosbalt.ru   
28 Мая 2019 г.
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Никулинский суд Москвы отправил под арест Тимура Галлямова, который в состоянии наркотического опьянения сбил инспектора ГИБДД.

Министерский сынуля "под наркотой" сбил гаишника. Арестован...

«Ходатайство следователя удовлетворить — избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья.

Галлямов будет под арестом до 25 июля.

В ночь на воскресенье Галлямова остановили за административное правонарушение. Он решил скрыться и сбил инспектора ГИБДД. Пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

По данным СМИ, Галлямов — сын бывшего министра спорта Московской области, экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова.

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По инф. rosbalt.ru

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