Министерский сынуля "под наркотой" сбил гаишника. Арестован...

Никулинский суд Москвы отправил под арест Тимура Галлямова, который в состоянии наркотического опьянения сбил инспектора ГИБДД.

«Ходатайство следователя удовлетворить — избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья.

Галлямов будет под арестом до 25 июля.

В ночь на воскресенье Галлямова остановили за административное правонарушение. Он решил скрыться и сбил инспектора ГИБДД. Пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

По данным СМИ, Галлямов — сын бывшего министра спорта Московской области, экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова.

Дети и родственники ВИП-чиновников частенько мелькают в нашей хронике происшествий. Как вы думаете, это — следствие плохого воспитания, или просто "яблоко от яблони..."?

По инф. rosbalt.ru

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