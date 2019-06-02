Микромалышка, родившаяся весом 245 граммов, выписана из больницы

Американские врачи из больницы в Калифорнии спасли новорожденную девочку, родившуюся весом 245 граммов. Малышку поместили на лечение в больницу города Сан-Диего и почти полгода выхаживали, сообщает портал 10News.

Девочка родилась в декабре 2018 года посредством кесарева сечения, когда мать находилась на шестом месяце беременности. Преждевременные роды были необходимы, поскольку плод в утробе матери не развивался, а жизнь женщины подвергалась опасности. Девочку назвали Сэйби.

Пять месяцев малышка находилась в отделении интенсивной терапии новорожденных. У нее наблюдалось кровотечение в мозге, проблемы с легкими и сердцем.

Ребенка выписали на днях. Ее вес сейчас составляет 2,5 килограмма.

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По инф. rosbalt.ru

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