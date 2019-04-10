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Михаила Жванецкого прооперировали после травмы руки
По инф. rosbalt.ru   
10 Апреля 2019 г.
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Известный сатирик Михаил Жванецкий обратился за помощью к врачам после того, как сломал руку. Из-за инцидента 85-летнему писателю пришлось отложить концерты.

Михаила Жванецкого прооперировали после травмы руки

По словам помощника сатирика Олега Ташкевича, Жванецкому сделали операцию на руке, но к настоящему моменту он уже находится у себя дома. Медики считают, что артист нуждается в физиотерапии, чтобы кости как можно скорее срослись.

Отмечается, что из-за травмы Михаила Жванецкого его ближайшие концерты в Петербурге и Калининграде перенесли на июнь.

По инф. rosbalt.ru

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