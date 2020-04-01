Михаил Жванецкий в День смеха поддержал расстроенных карантином россиян

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий в честь Дня смеха обратился к согражданам и призвал не расстраиваться из-за пустяков и сохранять хорошее настроение даже в сложившейся ситуации с коронавирусом.

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- Самое главное - не расстраиваться по пустякам. Если же, конечно, вас лично касается какое-нибудь известие, не дай бог, какое-то несчастье, то это одно... И будьте всегда в хорошем настроении, потому что плохого пока лично с нами ничего нет, и берегите себя, - сказал Жванецкий.

По инф. argumenti.ru

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