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Мы не остановимся: архангельцы вновь вышли протестовать против полигона на Шиесе
По инф. rosbalt.ru   
05 Ноября 2019 г.
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Акция протеста против стройки мусорного полигона на Шиесе прошла в селе Яренск Архангельской области. Как сообщают активисты в социальных сетях, участие в пикетах приняли более 400 человек.

Мы не остановимся: архангельцы вновь вышли протестовать против полигона на Шиесе

Активисты несли плакаты с надписями «Остановить стройку на Шиесе», «Яренск против московского мусора», «Стоп Шиес», «Мы за экологию. Против онкологии». Люди также подписали соответствующую петицию, которую планируют отправить «во все органы власти».

Строительство мусорного полигона на станции Шиес началось в июле 2018 года. В августе того же года начались протесты местных жителей — против стройки выступили в Урдоме, Сыктывкаре и Архангельске. Остановить стройку требуют и экологи, поясняя, что полигон может отравить воздух, загрязнить подземные и поверхностные воды.​

Минувшим летом на станции Шиес в Архангельской области прекратили принимать и высаживать пассажиров на всех проходящих поездах.

В августе жители Архангельской области собрали около 70 тысяч подписей против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Ленском районе. Все листы отправили президенту Владимиру Путину.

Напомним, на сегодня народный протест в Архангельской области - одно из самых ярких проявлений гражданской активности за пределами Москвы (где кипят свои страсти). Вот еще несколько заголовков, касающихся этой истории:

По инф. rosbalt.ru

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