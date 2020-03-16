Между Севастополем и Евпаторией запускают электричку

В Крыму в канун майских праздников «Южная пригородная пассажирская компания» запустит электропоезд по маршруту Севастополь — Симферополь — Евпатория. Об этом сообщила пресс-служба ЮППК.
Между городами полуострова будут курсировать два комфортабельных электропоезда. Беспересадочный маршрут Севастополь — Евпатория станет восьмым по счету в расписании ЮППК и повысит транспортную доступность аэропорта Симферополь. Проезд будет стоить около 250 рублей.
Поезда будут ходить трижды в день с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Дорога от Севастополя до Евпатории займет два часа 40 минут, при этом время в пути из города-героя до столицы Крыма сократится на 30 минут, а из Евпатории до Симферополя — на 27 минут.
— Мы расширяем географию перевозок и стараемся, чтобы расписание было максимально комфортными для местных жителей и туристов, — говорит гендиректор ЮППК Алексей Ильиных. — Графики движение пригородных поездов учитывают время прибытия поездов дальнего следования, с которых можно пересесть на пригородные составы.
С 7 марта рельсовые автобусы начали курсировать между Керчью и Анапой. По последним данным, они перевезли уже 1000 пассажиров. В апреле этот маршрут продлят: рельсобусы начнут курсировать по маршруту Керчь — Феодосия, что позволит без пересадки доехать из Анапы до Феодосии и обратно.
Развитие туризма в Крыму и улучшение качества жизни населения идет довольно-таки быстрыми темпами. Власти России вкладывают немалые деньги в создание комфортной инфраструктуры на полуострове. Местное население, занятое в туристической сфере, в свою очередь, получает неплохую возможность заработка. Но есть у этого всего и обратная сторона монеты. Это загрязнение Черного моря и самострои на побережье. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ситуацию уже можно назвать критической.
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