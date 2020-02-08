Между песнями пингвинов и человеческой речью, оказывается, немало общего!

Африканские пингвины используют речевые образцы, аналогичные человеческим. К такому выводу пришли ученые из Италии, которые изучили общение почти трех десятков птиц из разных колоний, содержащихся в местных зоопарках.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Исследователи записали почти 600 «восторженных песен». Одинокие африканские пингвины применяют такой вокал в брачный период. Звуки содержали три разных слога разной продолжительности, из которых образовывались короткие и длинные «слова».

По предположению ученых, пингвины имеют две черты человеческой речи: во-первых, они чаще используют короткие слова, во-вторых — чем длиннее предложение, тем короче звуки внутри него.

Еще интересное о животных:

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ