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Между песнями пингвинов и человеческой речью, оказывается, немало общего!
По инф. Российской газеты   
08 Февраля 2020 г.
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Африканские пингвины используют речевые образцы, аналогичные человеческим. К такому выводу пришли ученые из Италии, которые изучили общение почти трех десятков птиц из разных колоний, содержащихся в местных зоопарках.

У пингвинов обнаружили черты человеческой речи

Исследователи записали почти 600 «восторженных песен». Одинокие африканские пингвины применяют такой вокал в брачный период. Звуки содержали три разных слога разной продолжительности, из которых образовывались короткие и длинные «слова».

По предположению ученых, пингвины имеют две черты человеческой речи: во-первых, они чаще используют короткие слова, во-вторых — чем длиннее предложение, тем короче звуки внутри него.

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